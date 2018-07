Lionel Messi deu um susto ontem na torcida argentina. O craque do Barcelona abandonou o treino da seleção após choque com Mascherano - ele logo saiu de campo mancando, com dores no joelho direito. Segundo informações da Associação de Futebol Argentino, "foi somente uma pancada, sem consequências".

Favoritismo, não

Cristiano Ronaldo, astro da seleção portuguesa, fez questão de dizer, ontem, que seu país não entra na Copa como favorito. "Para ganhar um Mundial, a seleção não pode ter apenas um, dois jogadores que sejam diferentes. São necessários sete ou oito de muito bom nível", disse. "Não jogo sozinho e não faço milagres", enfatizou.

Lobby inglês

O atacante Peter Crouch iniciou campanha para que o companheiro de Tottenham, Ledley King, defenda a seleção inglesa no Mundial. O nome do zagueiro aparece na pré-lista com 30 convocados, mas está se recuperando de contusão no joelho. "Ledley esteve brilhante (na temporada). Conheço-o há anos e sei o magnífico jogador que é."