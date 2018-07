O árbitro assistente Emigdio Ruiz foi reprovado ontem, em Assunção, no teste físico exigido pela Fifa e acabou provocando a exclusão do trio paraguaio para a Copa do Mundo da África do Sul. O trio tinha como árbitro principal Carlos Amarilla. Com a exclusão dos paraguaios, a entidade deverá indicar um trio de arbitragem uruguaio.

Churrasco exótico

Os torcedores brasileiros que viajarem para acompanhar a seleção vão encontrar, nas proximidades de Johannesburgo, algo muito exótico para contar aos amigos na volta. Uma churrascaria serve, ao ponto, carne de girafa e de zebra.

França

O zagueiro William Gallas, de 32 anos, que está na lista dos 23 convocados pelo técnico Raymond Domenech para disputar o Mundial pela França, capotou um buggy durante corrida com os companheiros, mas saiu ileso, ontem, em Tignes, nos alpes franceses, onde a equipe se concentra. O jogador do Arsenal está afastado dos treinos e jogos desde março por causa de lesão na panturrilha. Anteontem, o volante Lassana Diarra foi cortado por contusão.

Alemanha

O técnico da Alemanha, Joachim Loew, já escolheu quem será o capitão e o goleiro da equipe para a Copa do Mundo, mas se recusou a dizer os nomes dos escolhidos, alegando que pretende primeiro comunicar os jogadores sobre as escolhas antes de divulgá-las na imprensa. A Alemanha não poderá contar com dois jogadores importantes: o meia e capitão, Michael Ballack, que sofreu lesão no tornozelo na final da Copa da Inglaterra, e o goleiro Rene Adler, também machucado.

SOS, ave

A seleção mexicana cancelou ontem o treino em Londres, onde disputa hoje uma partida amistosa contra a Inglaterra. A razão do cancelamento foi uma ave que danificou um dos motores do avião que conduzia o time desde a Alemanha.

Itália

Em cerimônia realizada ontem, na Reggia di Venaria Reale (palácio real italiano na região do Piemonte), o treinador Marcello Lippi apresentou os 28 jogadores italianos pré-convocados para iniciar os treinos. O treinador tem até o dia 1.º de junho para fazer os cinco cortes e definir os 23 atletas da Copa.

Coração em alerta

O meia sul-africano Andile Jali só participará da Copa depois de submetido a um exame mais detalhado no coração, disse ontem o técnico Carlos Alberto Parreira. Um Leve problema cardiovascular foi diagnóstico em Jali, enviado aos EUA para nova bateria de exames.