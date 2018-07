Poucos colocam os holandeses entre os favoritos ao título, mas a primeira seleção da Europa a se classificar vem jogando o fino da bola e merece, sim, ter seu nome entre as principais potências. Ontem, em Friburgo, na Alemanha, a Laranja Mecânica ganhou do México por 2 a 1, mas poderia até ter goleado os rivais. A enorme velocidade e as jogadas pelas laterais são as armas do time. Van Persie, aproveitando dois cruzamentos de Affelay, fez os gols holandeses. Hernández descontou.

Entradas extras

Cento e cinquenta mil ingressos serão colocados à venda amanhã pela Fifa para vários jogos da Copa da África do Sul, entre eles os confrontos das semifinais e da final. São bilhetes devolvidos por parceiros comerciais da entidade. A Fifa diz que 96% de total de 2,88 milhões de entradas foram vendidas.

Checos batem os EUA

Os Estados Unidos fazem, há tempos, um trabalho para brigar pelo título da Copa do Mundo. Mas o futebol dos americanos é mesmo o da bola oval. Ontem, a seleção dos EUA apanhou da República Checa: 4 a 2.

Aos trancos e barrancos

A seleção francesa segue sem empolgar. Ontem, em Lens, sofreu para ganhar da Costa Rica, de virada, por 2 a 1. O gol da vitória dos donos da casa saiu a sete minutos do fim do jogo, dos pés do meia Valbuena (foto), a surpresa da lista de convocados do técnico Raymond Domenech e estreante na seleção. Valverde havia aberto o marcador para os visitantes aos 12 minutos e Sequeira, contra, empatado, aos 22. Antes de estrear no Mundial, dia 11, diante do Uruguai, os franceses ainda enfrentam Tunísia e a China.

Africanos em luto

O tenor sul-africano Siphiwo Ntshebe, de 35 anos, conhecido em seu país como "Pavarotti Negro", que participaria do show de abertura da Copa, dia 10, morreu ontem em decorrência de uma meningite bacteriana. Ntshebe havia sido escolhido pessoalmente pelo ex-presidente da África do Sul e prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, seu amigo pessoal, para participar do evento.

Testes para a África do Sul

O amistoso da África do Sul contra a Colômbia, hoje, no Soccer City, servirá para dois importantes testes. Em campo, Carlos Alberto Parreira pretende escalar por pelo menos um tempo o atacante Benny McCarthy (foto), principal estrela dos Bafanas, mas que se apresentou com oito quilos acima do peso. No lado de fora, o teste será para o trânsito. Johannesburgo registra engarrafamentos em grandes eventos. Para tentar solucioná-lo, a organização da Copa põe em prática hoje o sistema "Park and Ride"". Por ele, o motorista poderá deixar o carro em pontos pré-determinados de estacionamento espalhados por vários pontos da cidade e ir ao estádio em ônibus especial.

Vitórias sul-americanas

Chile e Uruguai fizeram sua parte ontem. Os chilenos, com um gol de Valdivia, bateram Zâmbia por 3 a 0 e os uruguaios, com dois de Loco Abreu, golearam Israel por 4 a 1.