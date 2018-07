O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu a seleção de seu país ontem, na Casa Branca, e disse que estará torcendo pelo grupo na Copa. "Vocês estarão nos representando no maior evento do mundo. Estaremos torcendo por vocês", disse Obama, Na cerimônia também estavam presentes o vice Joe Biden e o ex-presidente Bill Clinton. A seleção dos Estados Unidos estreia no Mundial dia 12, diante da Inglaterra.

Entre os 23 convocados dos EUA há o carioca Feilhaber.

Desfalque de peso

A seleção de Gana sofreu um enorme baque ontem. O volante e capitão da equipe, Michael Essien, do Chelsea, foi cortado por causa de uma lesão no joelho direito sofrida durante a Copa Africana das Nações, em janeiro. O jogador não se recuperou e terá de assistir ao Mundial de casa. Essien estava confiante, há 10 dias, de que estaria apto a defender o país. "Acredito que tudo dará certo", havia dito.

Vitória e respeito

A torcida voltou a ser destaque ontem, na vitória da África do Sul sobre a Colômbia por 2 a 1, no Soccer City. Pela festa ímpar e, desta vez, pela disciplina. Os sul-africanos atenderam ao pedido do diretor do Comitê Organizador da Copa, Danny Jordan, e silenciaram as vuvuzelas durante a execução dos hinos.

Amistosos

O Uruguai fez 4 a 1 em Israel, anteontem à noite. Honduras, ontem, sofreu para empatar por 2 a 2 com a Bielo-Rússia e a Dinamarca bateu o Senegal: 2 a 0.

Atenção ao Paraguai

O goleiro da Itália, Buffon, disse que o Paraguai será o rival mais perigoso da chave, que tem, ainda, Eslováquia e Nova Zelândia.