O governo sul-africano rejeitou ontem as ameaças de uma greve nacional durante a Copa, mas o país ainda sofre com protestos. Um sindicato de mineiros disse que 3 mil trabalhadores entrariam em greve na produtora de diamantes De Beers. Outra ameaça, ainda mais grave, vem do setor elétrico. A federação de sindicatos Cosatu, com quase 2 milhões de filiados, disse que poderá entrar em greve durante o Mundial contra os grandes aumentos no preço das tarifas de energia.

Responsabilidade

Provável titular da Espanha na Copa, o volante Sergio Busquets elogiou ontem o antigo dono da posição, o brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna, que foi preterido por Vicente Del Bosque na lista final. "Marcos fez partidas muito boas pela seleção e substituí-lo será uma grande responsabilidade", disse o jogador do Barcelona. Senna foi um dos líderes da seleção espanhola na conquista da Eurocopa, em 2008.

Fifa nega suborno

A Fifa descartou ontem a acusação do ex-presidente da Associação de Futebol da Inglaterra, David Triesman, de que a Espanha teria intenção de subornar árbitros na Copa da África. Líder da candidatura inglesa para a Copa de 2018, Triesman deixou o cargo após divulgação de uma gravação em que diz que a Espanha poderia abandonar a candidatura ao Mundial de 2018 e apoiar a Rússia em troca de ajuda para subornar juízes na África do Sul.

Amistoso

A Irlanda aplicou 3 a 0 ontem sobre a Argélia, que está no Grupo C. A vitória deixou o povo irlandês ainda mais inconformado com a ausência de sua seleção do Mundial por conta de um lance irregular. Na repescagem, o gol que garantiu os franceses saiu após Thierry Henry conduzir a bola com a mão para o gol de Gallas.

Alfinetada

Criticado por Roger Milla, que levou Camarões às quartas na Copa da Itália, em 1990, Samuel Eto"o devolveu com provocação. "Eles (críticos) deveriam me respeitar e calar a boca. Jogar nas quartas de final não é o mesmo que ganhar a Copa."