A Alemanha (Grupo D) não deu chance para o azar e bateu com facilidade a Hungria por 3 a 0. O brasileiro Cacau, que obteve a cidadania alemã no ano passado, marcou um dos gols. Com mais dificuldades, os Estados Unidos (Grupo C) venceram a Turquia por 2 a 1. O único empate nos amistosos de ontem envolvendo seleções que estarão na África do Sul foi na partida entre Eslováquia (Grupo F) e Camarões (Grupo E), que terminou 1 a 1. A Sérvia sofreu uma derrota surpreendente para a Nova Zelândia por 1 a 0. Os sérvios estão no Grupo D da Copa, enquanto a Nova Zelândia faz parte do Grupo F. A Espanha (Grupo H) escapou de amargar um resultado inesperado ao marcar nos acréscimos o gol da vitória por 3 a 2 sobre a Arábia Saudita, que não participará do Mundial. O goleiro espanhol Casillas, que falhou em um dos gols sauditas, reclamou muito da bola oficial da Copa, a Jabulani, fazendo coro com seu colega brasileiro Julio Cesar.

Chile

O Chile, do meia Valdivia (foto abaixo), possível adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa, está disposto a fazer bom papel no Mundial. Para isso, faz hoje, no sul do país andino, dois amistosos no mesmo dia, contra Irlanda do Norte e Israel. Às 16h15 (horário de Brasília), a primeira equipe enfrenta os irlandeses na cidade de Chillán. Cinco horas depois, o técnico Marcelo Bielsa comandará outro time contra Israel, em Concepción, distante 112 quilômetros.

Jovem líder Reforçando sua intenção de apostar nos jovens talentos ou em atletas não tão rodados, o técnico da Alemanha, Joachim Low, confirmou que Philipp Lahm (foto acima), lateral de 26 anos do Bayern de Munique, será o capitão do time na Copa. Na renovada seleção alemã, Low incluiu sete jogadores com idade entre 20 e 21 anos em sua pré-lista, de 27 atletas. Entre os chamados por Dunga, nenhum fica abaixo de 23 (idade de Ramires, o caçula da seleção brasileira que está na África do Sul).

Lua de mel

O atacante Chris Killen, da Nova Zelândia, desfalcou a seleção no amistoso com a Sérvia, ontem, por causa de seu casamento. O jogador não pensou na Copa ao marcar a data e agora terá uma lua de mel abreviada. Prometeu se reapresentar a tempo para o amistoso com a Eslovênia, na sexta-feira.

Roubo no hotel

A exemplo do problema ocorrido com as seleções de Brasil e Egito durante a Copa das Confederações, no ano passado, foi registrado novo caso de furto em hotel na África do Sul. A vítima da vez é o time da Colômbia, que viajou para fazer um amistoso contra a seleção da casa (vitória dos sul-africanos por 2 a 1). Os colombianos tiveram U$ 2.800 (pouco mais de R$ 5 mil) roubados no Hyde Park Southern Sun Hotel, localizado em um subúrbio de Johannesburgo. O hotel, cinco estrelas, receberá a delegação da Eslovênia durante a Copa.

Superstição argentina

Pouco antes do embarque para a África, o goleiro Sergio Romero (foto), da Argentina, decidiu trocar a camisa 12, que vinha usando na seleção, pela 22. Para jornalistas argentinos, a troca traz boa lembrança. Eles dizem que nas conquistas de 1978 e 1986 (com Fillol e Pumpido, respectivamente) foram das poucas vezes em que o titular da posição também deixou de usar a camisa 1 ou 12, números tradicionais dos goleiros.

Aposta dinamarquesa

O técnico da Dinamarca, Morten Olsen, decidiu apostar todas as fichas na recuperação do zagueiro Simon Kjaer, do Palermo, e o manteve na lista definitiva para o Mundial. Kjaer, de 21 anos e titular da zaga, sofreu uma lesão no joelho durante amistoso contra o Senegal (vitória dinamarquesa por 2 a 0)