A Fifa segue sua fiscalização sobre as seleções que vão disputar a Copa do Mundo com testes antidoping sem aviso prévio. No sábado à noite, médicos da entidade desembarcaram na concentração da Suíça, na estação de esqui de Crans Montana. Oito jogadores foram levados para testes. Na preparação do time de Honduras, o jogador Rambo também foi levado de surpresa a um teste de doping. A seleção de Camarões foi outra que não escapou da visita surpresa no fim de semana. A Fifa segue o novo modelo de testes estabelecidos pela Agência Mundial Antidopagem (Wada, sigla em inglês).

França só empata

A seleção da França ficou só no empate fora de casa por 1 a 1 contra a Tunísia, ontem, em Radez. Issam Jomaa abriu o placar aos cinco minutos para os donos da casa e Gallas empatou para os franceses no segundo tempo. O técnico Raymond Domenech, que optou pelo esquema tático 4-3-3, colocou Nicolás Anelka como atacante titular. O atacante Thierry Henry (foto à esquerda), do Barcelona, ficou no banco de reservas.

Inglaterra sortuda

Se a França não empolgou sua torcida, a Inglaterra fez apenas um pouco melhor ao vencer o Japão por 2 a 1, em partida disputada na Áustria. Frank Lampard perdeu pênalti no segundo tempo. Tulio Tanaka marcou um gol contra e outro a favor. Um segundo contra, feito por Yuji Nakazawa, definiu o placar. O Chile teve desempenho um pouco melhor. Jogando em Chillán, no sul do país, a equipe ganhou da Irlanda por 1 a 0, gol de Esteban Paredes.

Em Milton Keynes, na Inglaterra, a Nigéria empatou com a Colômbia por 1 a 1.

Saudades

O meia brasileiro naturalizado português Deco (foto à direita) reconheceu que será "muito difícil" se despedir da seleção após a Copa do Mundo. O jogador já declarou que o Mundial será sua última competição por Portugal, seleção que representou durante os últimos oito anos. "No futebol, quando chegamos ao fim de um ciclo, sempre fica uma certa nostalgia. E, na seleção portuguesa, passei anos fantásticos", disse.

Crítica

A imprensa argentina vem criticando o técnico Diego Maradona por ter fechado as portas da concentração argentina aos jornalistas e fãs. O treinador optou pela reclusão total às vésperas do Mundial. "A mais de 200 metros de distância, entre árvores e por meio de uma fenda, só dava para ver a silhueta dos jogadores. Talvez seja uma estratégia, como se o futebol fosse um mistério", registrou o jornal La Nación em sua edição de ontem.