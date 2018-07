Vuvuzelas provocam saia-justa entre Fifa e emissoras de TV As vuvuzelas estão criando um barulho inesperado para a Fifa e o Comitê Organizador da Copa do Mundo, às vésperas do início da competição. Nos últimos dias, diversas emissoras de televisão teriam voltado a reclamar do som que produzem, por prejudicar as transmissões, e chegaram a pedir a proibição. Como essa é uma medida improvável ? por ser difícil, na prática, impedir o uso dos instrumentos, e também porque politicamente seria um desastre tomar tal medida na África do Sul ?, optou-se por "tentar disciplinar"" o seu uso.