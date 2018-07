Wada apela à CAS para ampliar punição ao meia Fred Suspenso pelo Comitê Disciplinar da Fifa por um ano, o meia Fred poderá sofrer uma sanção maior, caso a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) aceite o recurso impetrado pela Agência Mundial Antidoping (Wada) nesta quarta-feira. O jogador do Shakhtar Donetsk está afastado do futebol desde o início do ano.