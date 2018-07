Wada apoia decisão da União Ciclística A Agência Mundial Antidoping (Wada) apoiou a decisão da União Ciclística Internacional (UCI) de retirar todos os resultados de Lance Armstrong desde 1998, com base na investigação realizada pela Agência Americana Antidoping (Usada). No relatório de investigação do órgão dos EUA, o americano é apontado como o principal executor do maior esquema de doping conhecido no esporte.