Wada cria site de denúncia anônima para combater doping na Rússia

Em dezembro do ano passado, a Wada criou uma comissão independente de três pessoas que tinha como objetivo investigar as denúncias de um documentário alemão sobre o uso de doping generalizado no esporte russo, principalmente no atletismo. O que se descobriu foi um verdadeiro esquema realizado desde as categorias de base da modalidade. Algumas pessoas já foram punidas, mas o problema ainda está longe de ser resolvido.

Até por isso, a Wada, em seu site, disponibilizou um endereço para que as pessoas realizem as denúncias. "Nós pedimos que entrem em contato com a gente, em segredo, para compartilhar informações relacionadas às denúncias ou com qualquer outra suspeita ou inquietude em relação ao doping", diz o site.

A investigação cancelou diversos resultados alcançados por atletas russos, inclusive quatro medalhas de ouro em Mundiais de Atletismo. Chegou a ser levantada a hipótese de o país ficar fora dos próximos Mundiais ou até da modalidade na Olimpíada de 2016, mas a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) descartou a possibilidade.