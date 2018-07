Wada realizará última reunião de 2010 e elegerá sede da Conferência Mundial

Dallas (Estados Unidos), Johanesburgo (África do Sul), Kuwait, Liubliana (Eslovênia) e Sochi (Rússia) são as candidatas a receber a quarta conferência sobre o tema. Madri (2007), Lausanne (1999) e Copenhague (2003) foram as sedes anteriormente.

A reunião acontece dois dias depois de outro encontro importante, do Conselho de Esportes da União Europeia, em Bruxelas, em que os ministros da categoria concordaram em estreitar a cooperação para participação na Wada.