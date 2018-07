Wallace reclama de invasão no treino do Fla: 'Ninguém gosta de ser intimidado' Dois dias depois da derrota para o Volta Redonda, o Flamengo viveu uma manhã tumultuada nesta segunda-feira. Alguns membros de uma torcida organizada do clube invadiram o treino no CT Ninho do Urubu sem a autorização da diretoria e exigiram conversar com os jogadores.