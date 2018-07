Wallace volta a treinar, é confirmado no Grêmio e elogiado por Roger Mal chegou ao Grêmio, o zagueiro Wallace já conquistou a titularidade e se tornou peça importante no esquema do técnico Roger Machado. Depois de ganhar a vaga no último domingo, na vitória sobre a Ponte Preta, o jogador será mantido ao lado de Pedro Geromel para encarar o Fluminense neste sábado, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro.