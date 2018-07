Walter Santos sofre lesão e fica fora do Mundial de Judô

SÃO PAULO - O judoca Walter Santos sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, durante período de treinamento da seleção brasileira no Japão, e não terá condições de disputar o Mundial de Judô, de 26 de agosto a 1º de setembro, no Rio. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e já tem marcada uma cirurgia no sábado, em São Paulo.

Fazendo boa temporada, Walter Santos já tinha conquistado duas medalhas de ouro no circuito mundial de judô neste ano, no Grand Slam de Baku e no Grand Prix de Miami. Assim, aparece atualmente em sétimo lugar no ranking da categoria dos pesados (acima de 100kg). Mas acabou sofrendo a lesão que lhe tira do Mundial.

Walter Santos ainda não estava com a vaga garantida no Mundial, mas tinha boas chances de ser convocado para defender a seleção brasileira, diante dos bons resultados e da ótima colocação no ranking - a lista de judocas do Brasil para a disputa do campeonato no Rio será divulgada nos próximos dias.

A lesão de Walter Santos provoca a segunda baixa do Brasil para a disputa do Mundial no Rio. Antes, Rochele Nunes passou por uma cirurgia para reconstrução de fratura na mão esquerda, na última sexta-feira, em São Paulo. Ela está em 27º lugar no ranking da categoria acima de 78kg e esperava ser convocada.