Wanderlei não realiza exames médicos e não lutará contra Sonnen

SÃO PAULO - Toda a rivalidade e expectativa envolvendo Wanderlei Silva e Chael Sonnen para a luta final do TUF Brasil 3 não acontecerá, mais uma vez, no evento de 5 de julho, do UFC, em Las Vegas. Wanderlei Silva não compareceu ao local determinado para realizar os exames médicos e não teve a permissão para participar do evento.

O brasileiro foi convocado pela Comissão Atlética de Nevada (NSAC), órgão que regulamenta os esportes de combate no estado americano e deveria realizar os exames médicos e antidoping para receber a permissão para participar da luta. Com a ausência no local indicado pelo UFC, a liberação do lutador não foi concedida e Wanderlei Silva está fora do evento.

Para o lugar vago, Vitor Belfort foi convidado pelo UFC, fez os testes e já foi oficialmente confirmado como adversário de Chael Sonnen para a antepenúltima luta do do evento de 5 de julho, em Las Vegas, que contará também com as disputas de cinturão entre Ronda Rousey contra Alexis Davis, pelo peso-galo e Chris Weidman contra Lyoto Machida, pelo peso-médio.

Enquanto Belfort voltará a lutar em Las Vegas, após evitar novos problemas com o TRT (Terapia de Reposição de Testosterona), proibido nos Estados Unidos, Wanderlei Silva comentou a decisão pela primeira vez no twitter.

Que é isso???? Não estou acreditando!!!! — Wanderlei Silva (@wandfc) 28 maio 2014

UFC 175

5 de julho de 2014, em Las Vegas (EUA)

CARD DO EVENTO

Peso-médio: Chris Weidman x Lyoto Machida

Peso-galo: Ronda Rousey x Alexis Davis

Peso-meio-pesado: Vitor Belfort x Chael Sonnen

Peso-galo: Urijah Faber x Alex Caceres

Peso-pesado: Stefan Struve x Matt Mitrione

Peso-médio: Uriah Hall x Thiago Marreta

Peso-médio: Chris Camozzi x Bruno Carioca

Peso-meio-médio: Ildemar Marajó x Santiago Ponzinibbio

Peso-médio: Luke Zachrich x Guilherme Bomba

Peso-galo: Rob Font x Douglas D'Silva