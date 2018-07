Wanderlei Silva elogia Belfort e promete torcer pelo futuro adversário

RIO DE JANEIRO - O duelo entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort, na final do The Ultimate Fighter, só acontecerá em junho. Mas a luta já é assunto às vésperas do UFC 142, que acontecerá no sábado, no Rio de Janeiro.

Antes do duelo, Belfort enfrentará Anthony Johnson, lutador norte-americano que fará sua estreia na divisão dos médios do UFC. E o carioca contará com o apoio de Wanderlei, seu futuro rival.

“Vou torcer para o Belfort. Espero que ele ganhe. Quero pegar ele vindo de vitória”, afirmou Wanderlei após o treino aberto do UFC na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O curitibano ainda elogiou o próximo adversário.

“Belfort foi muito corajoso de aceitar essa luta. O Anthony é um cara muito bom, muito forte, mas ainda sem um nome. Se ele perde fica aquela de perdeu para um desconhecido”, disse Wanderlei.

Belfort preferiu não fazer comentários sobre a luta de junho, mas fez agradeceu à torcida do futuro rival. “Nem penso no Wanderlei ainda. Tenho outra luta agora e estou focado. Quero ter Wanderlei na torcida por mim no sábado”, afirmou.

Wanderlei e Belfort já se enfrentaram uma vez. Foi na primeira edição do UFC no Brasil, em 16 de outubro de 1998, e Belfort venceu por nocaute depois de apenas 44 segundos de combate.