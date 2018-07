Washington cria comitê e quer sediar Olimpíada de 2024 "Somos a cidade mais segura e com maior segurança do mundo. Como o maior gasto dos Jogos Olímpicos é em segurança, e já a temos incorporada na nossa rotina diária, temos uma grande vantagem para organizar um evento dessa magnitude." Foi com esse discurso que foi lançado nesta terça-feira o comitê da candidatura de Washington, capital dos Estados Unidos, para os Jogos Olímpicos de 2024.