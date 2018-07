Washington é barrado e fica mais perto da saída

Em meio ao bom momento que vive o São Paulo, Washington virou o problema a ser resolvido. Após manifestar publicamente sua insatisfação com a reserva, ele não foi relacionado para o jogo com o Cruzeiro pela Libertadores. A decisão, tomada por Ricardo Gomes, deve precipitar a saída do camisa 9 do Morumbi.

Após barrar o atacante, o treinador tentou minimizar. "Ele errou ao usar o termo "desmotivação". Mas conversamos e disse que pretendo usá-lo no Brasileiro", disse Gomes. "Entendo que ele viveu uma série de fatos negativos, então é preciso segurá-lo e recuperá-lo para que renda bem. Ele não consegue render bem e então explode. Mas vamos tratar na base da conversa e de treinamentos."

Washington, que não se conformava de ainda ter de brigar para ser titular, perdeu de vez a paciência após a chegada de Fernandão. Assim como havia feito nas semifinais do Paulista, ele voltou a reclamar após a derrota para o Botafogo no domingo, pelo Brasileiro (2 a 1 no Morumbi). "Daquela vez ele errou feio e foi punido (internamente). Desta vez foi (questão) pessoal e pode ser resolvida com conversa", avaliou Gomes.

Aos 35 anos, Washington admitiu que pode ceder às propostas de outros clubes. Entre os interessados estão Fluminense e Atlético-PR, mas a saída do atacante dificilmente será definida antes da pausa para a Copa. / B.D.