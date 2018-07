Wawrinka sua, mas começa defesa do título em Roland Garros com vitória Foi bem mais difícil que o esperado, mas o suíço Stan Wawrinka iniciou com vitória sua defesa de título em Roland Garros. Campeão do Grand Slam francês no ano passado, o número 4 do ranking da ATP esteve atrás do placar em duas oportunidades, precisou de cinco sets, mas venceu nesta segunda-feira o checo Lukas Rosol por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/1, 3/6, 6/3 e 6/4.