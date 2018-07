Webber dá a volta por cima e já é o líder

Festa diferente. Mark Webber pulou na piscina com a taça, atrás do paddock, para comemorar a vitória. Vettel, 2º, foi junto

A oitava e nona colocações nas duas primeiras etapas do campeonato, no Bahrein e na Austrália, proporcionaram uma imagem bastante negativa de Mark Webber. Falou-se até na sua substituição na Red Bull ao final da temporada. Nas duas últimas provas, no entanto, Espanha e ontem, em Mônaco, o australiano de 33 anos conquistou tudo possível: pole position e vitória de ponta a ponta. Resultado: somou 50 pontos e é, com justiça, o líder do campeonato.

"Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Me juntar a Ayrton Senna e outros (vencedores no circuito de Monte Carlo) é muito especial", afirmou Webber. "Se eu tivesse a opção de escolher o GP que desejasse vencer, ficaria com o mais glamouroso, por ser muito, muito especial", falou, antes de sair correndo para a área da Red Bull no paddock, onde há uma piscina, e mergulhar de macacão e tudo. Lá dentro, usou o elegante troféu entregue pelo príncipe Albert para banhar-se.

A superioridade demonstrada pelo modelo RB6-Renault da Red Bull em pistas de média velocidade, como Bahrein, e de alta, a exemplo da Malásia, se estendeu para o traçado mais lento do calendário, o de Mônaco. Também nas ruas do Principado os adversários não tiveram a menor chance de lutar pelas primeiras colocações: Sebastian Vettel companheiro de Webber, foi segundo, compondo a segunda dobradinha da Red Bull no campeonato. "Sempre que o safety car saía da pista (foram quatro vezes), eu não conseguia acompanhar o ritmo de Webber", explicou Vettel, até a prova da China o favorito para ser campeão, por seu talento e velocidade do modelo da Red Bull.

O que ficou claro para todos, agora, é que Webber também é fortíssimo candidato a conquistar o título. Está empatado com Vettel em pontos na liderança da classificação, 78, mas por ter vencido em Barcelona e ontem, diante de Vettel ter sido primeiro apenas na Malásia, Webber é, de fato, o líder do Mundial. Contra quase todas as previsões.

Outro grande talento da Fórmula 1, o polonês Robert Kubica, completou o pódio na terceira colocação. "Estou feliz porque acredito ter tirado tudo mesmo do carro." Lamentou ter perdido o segundo lugar para Vettel na largada. "Minhas rodas patinaram muito mais que as dele." Kubica descreveu sua impressão ao permanecer as 78 voltas do GP de Mônaco atrás dos carros da Red Bull. "Vi onde freavam, o quanto de espaço deixavam das grades em relação ao que eu tinha de fazer para segui-los de perto. Eu corria três vezes mais risco."

O desenvolvimento do GP de Mônaco, sexto do calendário, com um dos menores públicos da sua história por causa da crise na Europa, mostrou o que deve vir aí pela frente na Fórmula 1. "Se aqui, onde a aerodinâmica conta menos, eles (Red Bull) foram também tão mais rápidos, serão ainda mais na Turquia (dia 30)", projetou Fernando Alonso, da Ferrari, sexto colocado, depois de largar dos boxes. "Hoje eles são imbatíveis." Alonso atribuiu a maior parte da responsabilidade pelo avanço na classificação, ontem, à equipe. "Eu ultrapassei cinco carros. A estratégia do time, ao me chamar para trocar os pneus no fim da primeira volta, com o safety car na pista, me permitiu ganhar as demais 13 posições. Essa dado oferece o porcentual de responsabilidade de cada um", afirmou Alonso.