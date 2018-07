Webber é pole de novo, Massa larga em 4º e Alonso bate

Seis treinos classificatórios. Seis pole positions da Red Bull. Três com Mark Webber, com a de ontem no GP de Mônaco, quarta da carreira, três com seu companheiro, Sebastian Vettel, terceiro colocado no grid. Robert Kubica, da Renault, larga hoje em segundo. A exemplo da corrida de domingo em Barcelona, em que Webber dominou do início ao fim, o australiano tem grandes chances de, largando em primeiro, vencer a sexta etapa do campeonato, em especial com o carro que possui, o mais veloz da Fórmula 1.

Enquanto Webber festejava a confirmação de ser também candidato ao título, Massa lamentava a quarta colocação. "Não estou 100% satisfeito. Fiz minha melhor volta (1min14s283) e tinha outra ainda, mas estava muito próximo do Nico Rosberg (Mercedes). Tenho certeza de que melhoria meu tempo", disse Massa. Fernando Alonso, seu companheiro, cometeu um erro na sessão livre da manhã e bateu forte na curva Massenet. Não havia como a Ferrari recuperar o carro para a classificação. Alonso vai, então, largar dos boxes.

"Temos de capitalizar com o problema de Fernando", afirmou Webber. O espanhol é o vice-líder do Mundial, com 67 pontos. Webber está em quarto, com 53. Mas Alonso mandou um recado: "Acho possível marcar pontos, com todas as dificuldades que terei com as ultrapassagens difíceis aqui em Mônaco."

A prova terá 78 voltas no complexo traçado de 3.340 metros que recebe uma competição de Fórmula 1 apenas em razão de ser em Mônaco, por tudo o que representa para a competição. "Será preciso saber bem a hora certa de parar para substituir os pneus moles pelos duros. Poderá fazer com que você ganhe ou perca uma posição", avalia Massa. "O desgaste dos pneus moles sugerem que entre a volta 15 e 20 a maioria deve fazer o pit stop", afirmou na sexta-feira. "Os pneus duros aguentam sem problemas as voltas restantes."

O segundo lugar surpreendeu Kubica, sempre eficiente. "O mesmo carro (da Red Bull) foi 1,5 segundo mais rápido em Barcelona, portanto, não dava para esperar ficar na sua frente aqui", afirmou. Mas o polonês conseguiu a proeza. "Um resultado desses deixa sempre dúvidas, mas nesse caso não há dúvida, a Renault fez um grande trabalho." E os concorrentes que se cuidem: "Nosso ritmo de corrida é melhor que o de classificação. Levantamos um pouco o assoalho do carro para não bater demais no asfalto. Isso prejudica um pouco o desempenho na classificação, mas ajuda na corrida", diz,

Toda vez que perde a disputa para Webber, como ontem, o alemão Vettel fica com cara de poucos amigos. "Não tenho medo de Mark. Se bem me lembro, ele quebrou as pernas num acidente de bicicleta e elas ainda tremem", disse, tirando risadas do próprio australiano. Em Barcelona e em Mônaco, Webber mostrou-se surpreendentemente mais veloz que Vettel, que vencia até então a disputa com o parceiro de Red Bull.

Esperava-se mais da McLaren no treino que definiu o grid. Lewis Hamilton sai na quinta posição e o líder do campeonato, Jenson Button, apenas em oitavo. "Quase toquei em todos as grades, não havia como ser mais veloz", afirmou Hamilton. "Tirei o máximo possível do carro", falou resignado. "A vantagem da Red Bull é enorme. No segundo trecho da pista é de meio segundo." A Red Bull fez poles em pistas lentas, rápidas e de rua.

Nico Rosberg, da Mercedes, culpou a si próprio por não ter sido o pole position. Larga em sexto. "Fui o mais rápido no Q2, poupei um jogo de pneus, e não repeti o tempo (1min14s375) por não administrar bem o tráfego." Seu companheiro, Michael Schumacher, lançou a primeira reclamação pública a Rosberg: "Todos os pilotos se comportaram bem. O único que me bloqueou foi Nico, no Q3, quando só haviam dez carros na pista."

Como vem ocorrendo, Rubens Barrichello pilotou mais do que a Williams pode e obteve o nono tempo. Lucas Di Grassi, com o carro velho da Virgin, sai em 21.º e Bruno Senna, Hispania, 22. º. A largada será às 9 horas e terá transmissão da TV Globo.