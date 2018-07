Webber quebra série de poles de Vettel

Melhor tempo nos treinos livres de sexta-feira e a sua primeira pole position na temporada, ontem, no Circuito da Catalunha. Para Mark Webber, falta apenas vencer a corrida, hoje, em Barcelona. Até agora, o australiano da Red Bull continua cumprindo o que afirmou ao Estado, quinta-feira: "O campeonato começa aqui na Espanha para mim."

A pole de Webber interrompeu uma série de cinco seguidas do companheiro de equipe, Sebastian Vettel, segundo no grid hoje e líder destacado do Mundial de Fórmula 1, com 93 pontos diante de 59 de Lewis Hamilton, da McLaren, 3.º tempo, ontem.

O resultado permitiu a Webber mostrar ao time que está vivo na competição. A não ser Vettel, ninguém poderia lhe tirar a primeira colocação, tal a vantagem técnica do modelo RB7-Renault da Red Bull nos 4.655 metros do traçado catalão.

Hamilton foi 980 milésimos mais lento, quase um segundo.

"Passei a compreender melhor como aproveitar mais a aderência dos pneus novos em uma volta lançada", comentou Webber. "Largar na frente me permitirá, pela primeira vez este ano, administrar o primeiro e segundo stints (série de voltas até o pit stop), o que ajuda muito na corrida", explicou. "Vamos ver um GP da Espanha diferente. Antes, nunca havia ultrapassagens. Desta vez assistiremos a muitas."

Para vencer, será importante Webber manter-se na liderança na largada, o que não será fácil. O sistema de recuperação de energia (kers) da Red Bull não tem a eficiência do da McLaren

"Talvez eu fique na frente deles, mas é só nessa hora", falou Hamilton, resignado. "Eles são muito mais rápidos."

Vettel mostrou-se tranquilo apesar de não dar sequência às poles. "Poderia tentar uma volta a mais, mas preferi economizar um jogo de pneus macios novo para a corrida."

O talento de Fernando Alonso, da Ferrari foi decisivo para registrar o quarto tempo, à frente de Jenson Button, da McLaren. "O carro melhorou muito do treino da manhã para a classificação. E nosso ritmo de corrida é bem mais veloz que nas definições do grid", disse.

Felipe Massa, seu companheiro, não fez um bom treino. Vai largar em oitavo, com um tempo 924 milésimos pior. Sobre ter ficado a quase dois segundos de Webber, Massa comentou: "Não me surpreende. É só ver o que a Red Bull vem fazendo este ano".

Um problema no câmbio da Williams impediu Barrichello de passar do Q1, primeira parte da classificação. Sai em 19.º. O GP da Espanha, em 66 voltas, começa às 9 horas (de Brasília).