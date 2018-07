Weldinho, lateral do Paulista, acerta até 2015 O lateral-direito Weldinho, de 20 anos, do Paulista de Jundiaí, assinou contrato ontem com o Corinthians até junho de 2015. Natural de Franca, o lateral tem 1,81m e pesa 70 kg. O jogador foi destaque na vitória do Paulista sobre o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, por 3 a 2.