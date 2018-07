Wellington Paulista faz 2 e ''pressiona'' Felipão Luiz Felipe Scolari testou uma formação ofensiva no treino de ontem, dois dias antes do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Santo André, fora de casa. O treinador palmeirense armou a equipe com Valdivia, Luan, Wellington Paulista e Kleber.