Wellington Paulista sente dores e vira dúvida na Ponte Preta

Na verdade, ele seria uma alternativa a mais na reserva pelo ataque, que teve uma boa produção no empate, por 1 a 1, com o Vitória, domingo, em Salvador (BA). Isso porque o técnico Eduardo Baptista aprovou a atuação de William Pottker, que criou outras chances.

Além disso, Felipe Azevedo apareceu bem pelo lado direito e Clayson pela esquerda do ataque. Nesta manhã, o técnico insistiu com os treinos técnicos e táticos, principalmente com o sistema de marcação que tem sofrido gols em falhas individuais. Mas a tendência é que o time não sofra mudanças.

Os jogadores treinaram pela manhã no Fazendão, centro de treinamento do Bahia, e à tarde voaram para Recife. Lá farão um treino final na manhã de quarta-feira no centro de treinamento do Sport. Com 14 pontos, a Ponte Preta ocupa a 13ª posição, enquanto o adversário depois de um bom início caiu de produção. Soma 11 pontos e está em 18º lugar, dentro da zona do rebaixamento.