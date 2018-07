Wenceslau fica sem vaga olímpica no tae kwon do

Assim como havia sido no Pan de Guadalajara, Wenceslau perdeu para o mexicano Damian Villa, por 7 a 6, e reclamou muito do resultado. No Pan, ele contestou duas penalizações sofridas que considerou erradas. No Pré-Olímpico, acha que houve uma marcação errada do árbitros nos últimos segundos de luta.

"Faltando apenas dois segundos para o termino da luta, o mexicano Damian Villa Valadez chutou o ar, mas os árbitros marcaram como chute em cima. Tentamos entrar com recurso, mas não foi aceito", afirmou a técnica da seleção brasileira Carmen Silva. O Pré-Olímpico distribui três vagas por categoria. Por ter ficado em quarto, Wenceslau fica como primeiro suplente das Américas. Caso um dos três classificados desistam da Olimpíada, a vaga fica com ele.

Outra brasileira a lutar neste sábado em Querátaro foi Kátia Arakaki, que surpreendeu ao vencer a canadense Ivett Gonda, campeã dos Jogos Pan-Americanos, logo na estreia. Mas, logo em seguida, ela perdeu para Elizabeth Gordillo, da Guatemala, que acabou ficando com o título da categoria até 49kg. Assim, a brasileira também ficou sem vaga olímpica.

"Estamos realmente muito tristes pelo resultado de ambos, mas principalmente pelo do atleta Márcio, que ouviu do próprio técnico do México que sabia que ele havia ganho a luta, mas que não poderia retirar a vaga do seu país", afirmou Carmen Silva.