Wendel sonha com espaço no Palmeiras

SÃO PAULO - Com apenas um jogador contratado para 2013 - o lateral-direito Ayrton, do Coritiba -, o Palmeiras mantém a cautela para falar de reforços. Como o clube está com dificuldades financeiras, os jogadores que voltam de empréstimo podem se dar bem na próxima temporada, caso dos volantes Souza e Wendel.

Souza foi um dos destaques do Náutico no Campeonato Brasileiro, com sete gols marcados. Já Wendel estava na Ponte Preta e havia sido contratado pelo clube de Campinas por indicação de Gilson Kleina, agora treinador do Palmeiras.

"Ele que me levou para a Ponte, e logo depois saiu", lembrou Wendel. "Fico feliz que agora o Palmeiras me quer de volta."

Aos 31 anos, o volante diz que sua experiência de Série B pode ser útil ao time. "Eu participei do elenco que subiu em 2003, mas só fiquei no banco. E disputei 12 partidas pelo Barueri (no ano passado)", lembrou o jogador, que se diz injustiçado por não ter sido aproveitado por Felipão.

"Eu me senti desrespeitado, mas não quero polemizar. Antes eu passei pelo deserto, agora estou no oásis", completou.