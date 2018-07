Werdum surpreende e derrota Velásquez pelos pesos-pesados no UFC

Fabrício Werdum surpreendeu o favorito Cain Velásquez na madrugada deste domingo e se tornou mais um brasileiro campeão do UFC. Lutando na Cidade do México, Werdum derrotou o norte-americano por finalização e unificou o cinturão dos pesos-pesados (até 120kg) na principal categoria de MMA do mundo.

Com o triunfo, Werdum se igualou a José Aldo, no peso pena, e Rafael Dos Anjos, no peso leve, brasileiros que detém títulos no UFC. O vencedor desta madrugada se tornou ainda o único campeão interino dos pesos-pesados a unificar o cinturão na história da competição.

O brasileiro chegou à vitória por finalização ao acertar uma "guilhotina" em Velásquez, quando faltava dois minutos para o fim do terceiro round. Antes da finalização, Werdum não conteve o rival no primeiro round e só equilibrou as ações no assalto seguinte. Com uma boa sequência, chegou a "balançar" o americano.

No terceiro round, então, o brasileiro foi para cima do rival na tentativa de aplicar a "guilhotina". Após duas tentativas mal sucedidas, Werdum acertou o golpe e acabou com a luta.