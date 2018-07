Wesley aprova o 'batismo' e deve ser mantido no time do Palmeiras

SÃO PAULO - O volante Wesley deixou o campo aos 16 minutos do segundo tempo, cansado, mas aprovou a sua estreia no Palmeiras. As chances de ele continuar como titular sábado contra o Mirassol, no Pacaembu, são grandes. "Acho que ainda preciso de ritmo de jogo", disse Wesley. "Tenho de aproveitar intensamente (os treinos) para estar logo 100%,"

Para o também volante Márcio Araújo, o companheiro ainda precisa de tempo para se entrosar no time. "A presença dele não muda muito para gente e sim para ele, pois talvez não esteja acostumado a jogar naquela posição. Mas vai nos ajudar muito', declarou.

Araújo disse ainda que o time sofreu bastante com os desfalques nesta quarta-feira: Maikon Leite, Leandro Amaro e Henrique não jogaram em Jundiaí.

Proibida de entrar nos estádios, a Mancha Alviverde esteve no Jayme Cintra descaracterizada, mas prestou luto aos dois torcedores mortos após confronto com corintianos no domingo. Alguns membros da organizada da subsede de Jundiaí vestiram uma camisa branca com os nomes dos dois palmeirenses que faleceram.