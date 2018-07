Wesley chega com a pressão de ir bem

A partir de hoje, praticamente todas as atenções da torcida do Palmeiras estarão voltadas para Wesley. O jovem atleta, de 24 anos, que será finalmente apresentado e já deve estar à disposição para o jogo contra o Paulista amanhã, em Jundiaí, chega com uma grande responsabilidade. Afinal, ele foi um dos assuntos mais falados no clube durante as últimas semanas.

Uma hora antes da apresentação, Wesley se reunirá com os torcedores que contribuíram com a campanha na internet para arrecadar dinheiro para a sua contratação. O projeto que terminou no domingo foi um fracasso (e a grana nem será debitada da torcida), mas deu tempo para o Palmeiras conseguir fechar com o investidor que pagará a primeira das três parcelas de 2 milhões (R$ 4,85 milhões).

Mas Wesley sabe o que o aguarda no Palmeiras. Com boa passagem pelo Santos em 2010, e desde então no Werder Bremen, o volante só não estreou antes com a camisa alviverde por causa da demora no desfecho do negócio. Agora, a pressão por um bom futebol está toda nele.

"Realmente criou-se uma ansiedade muito grande da torcida, mas isso é até legal. Já conversei com ele sobre esse tema", contou o vice-presidente Roberto Frizzo. "O importante é que ele é querido por todos e vai entrar bem no time."

O dirigente tratou de passar tranquilidade para Wesley. "Falei que ele não tem obrigação de nada e que também não veio para ser o salvador. Afinal, a equipe vem bem, apesar da derrota para o Corinthians."