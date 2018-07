Wesley estreia e João Vitor decide

Luiz Felipe Scolari aprontou mais uma de suas surpresas ontem em Jundiaí e mudou o time contra o Paulista. Com Wesley em campo pela primeira vez, o Palmeiras se recuperou da sua primeira derrota no ano (Corinthians, domingo) para vencer por 1 a 0 e se manter entre os primeiros colocados do Campeonato Paulista. O gol da vitória, ironicamente, foi justamente do substituto do estreante da noite: João Vítor.

A presença de Wesley não foi a única novidade alviverde em Jundiaí. Com Henrique suspenso e Leandro Amaro com virose (o mesmo problema de Maikon Leite), o time entrou com uma nova dupla de zaga - Maurício Ramos e Román - e com o jovem Vinícius ao lado de Barcos.

Apresentado na terça-feira, todos imaginavam que Wesley ficaria no banco, mas Felipão preferiu dar uma chance para o reforço, tirando João Vítor do time. E o ex-jogador do Werder Bremen teve boa movimentação, caindo bastante pelo lado esquerdo, e só não abriu o placar porque quando apareceu de surpresa na frente acabou chutando fraquinho.

A partida deixou bem claro algumas coisas que já vinham acontecendo com o Palmeiras. A principal delas, talvez, é que Daniel Carvalho merece um lugar na equipe. Pode até ser ao lado de Valdivia, o que deixaria o chileno sem tanta responsabilidade. Contra o Paulista, o time sofreu para armar as jogadas, e Valdivia caía em boa parte das vezes em que dominava a bola e sofria a forte marcação adversária. Algumas vezes o árbitro marcava falta, outras não.

A presença de Vinícius também serviu para mostrar que Felipão pode optar pelo garoto mais vezes. O atacante, que poucas chances teve no ano, deu bastante trabalho para a defesa do Paulista com rápidas arrancadas pela direita. O problema do Palmeiras, no entanto, estava na finalização - ou na falta de iniciativa para arriscar de longe. E o Paulista assustou Deola duas vezes, sempre com Reinaldo.

No segundo tempo, Felipão tirou Vinícius para a entrada de Daniel Carvalho e depois tirou Wesley, fora de ritmo, para colocar João Vítor.

O panorama do jogo mudou pouco, mas o Palmeiras ao menos mostrou uma melhor qualidade no meio de campo e algumas tentativas de gol. Em uma delas, Román subiu sozinho mas cabeceou para fora. Em outra, Vagner fez ótima defesa em chute de Barcos.

Para dar mais força ofensiva ao time, Felipão resolveu colocar Ricardo Bueno e tirou Valdivia, perdido em campo e com dores na coxa esquerda. O novo atacante, porém, não fez nada diferente do que costuma fazer quando entra e mais uma vez foi mal.

Se o empate sem gols se mostrava o mais justo pelo o que os times mostraram, João Vítor preferiu colocar emoção no jogo ao chutar certeiro no canto esquerdo de Vagner, aos 42 minutos. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Vitória para dar ânimo ao Palmeiras após a derrota no clássico de domingo.