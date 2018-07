Wesley já chegou ao Brasil e deve fazer exames hoje O volante Wesley já está no Brasil para acertar com o Palmeiras. O ex-jogador do Werder Bremen chegou ao País ontem cedo e deve realizar exames médicos hoje no clube paulista. O Palmeiras vai pagar 6 milhões (R$ 13,7 milhões) pela contratação do atleta, por um contrato de três anos. A expectativa é que ele seja apresentado na segunda ou terça-feira.