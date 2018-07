Wesley tem dia de pop star e já quer jogar

"Foi complicado, o Werder Bremen não queria liberar e aí tive de comprar essa briga. Paguei pela demora", contou.

A demora, no entanto, não foi apenas por causa dos alemães. Faltou dinheiro ao Palmeiras, que primeiro organizou campanha na internet para arrecadar dinheiro (sem sucesso) e depois contou com a ajuda da empresa TokSai, que entra no mercado do futebol investindo em jogadores.

Wesley confirma que a expectativa que se criou por sua chegada poderia atrapalhá-lo, mas ele se mantém tranquilo. "Estou ciente desta responsabilidade", disse o atleta de 24 anos, que assinou contrato por três anos. "E cobrança teria de qualquer forma. Tenho de conter a ansiedade para não me prejudicar", falou.

Treinando há mais de um mês no Palmeiras, o volante garante que está bem fisicamente. "Mas ter ritmo de jogo é bastante diferente", ressaltou. Ele ainda não sabe se será titular na noite de hoje em Jundiaí, e contou que não conversou com Felipão para saber em que lugar do time poderia entrar. "Mas estou motivado e disposto a brigar por posição", avisou. / D.A.B.