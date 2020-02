Weslley Dantas supera Filipe Toledo e avança à semifinal em Fernando de Noronha

Emoção não faltou na tarde deste sábado para o surfista Weslley Dantas durante o Oi Hang Loose Pro Contest. Ele superou o favorito Filipe Toledo e avançou à semifinal da competição disputada em Fernando de Noronha.

"Hoje foi o meu dia de sorte. Passei contra o Filipinho, ele é um cara difícil. Eu montei a minha estratégia e graças a Deus deu certo dentro da água", disse Weslley em entrevista ao Estado. "Eu sei que estou fazendo um bom trabalho porque eliminei um dos melhores surfistas do mundo". A sua pontuação média foi de 10,23 e o quarto colocado do ranking mundial no ano passado garantiu apenas 8,47.

E as emoções não param por aí. Agora, Weslley vai encarar o seu irmão, Wiggolly Dantas, que superou o havaiano Ian Gentil ao somar 11,43 contra 11,23 e é o atual líder da divisão de acesso do Circuito Mundial. "Independente de ser o meu irmão, eu vou jogar duro. Não tem essa de ser irmão, temos rivalidade desde criança e quem tiver a melhor estratégia vai vencer. Vou ir para cima", afirma.

"Estou bem confiante para a semifinal. Vou colocar a melhor estratégia dentro da água.Já competimos juntos na temporada passada e depois que piso dentro da água acabou a irmandade", complementa Weslley.

A outra disputa de olho no troféu será formada pelo brasileiro Jadson André e o marroquino Ramzi Boukhiam. As semifinais da competição serão realizadas no domingo a partir das 09h de Fernando de Noronha e 08h do horário de Brasília.

*A repórter viajou a convite da organização do evento