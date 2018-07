West Ham faz nova oferta por Estádio Olímpico londrino O West Ham reiterou sua intenção de assumir o Estádio Olímpico de Londres após a realização dos Jogos deste ano ao fazer uma nova proposta, solicitando o arrendamento. No ano passado, o clube foi escolhido para administrar o estádio, que teve um custo de 486 milhões de libras, mas a licitação foi cancelada após ações judiciais do Tottenham, do Leyton Orient e do arquiteto Steve Lawrence.