Weverton, do Atlético-PR, é convocado como substituto de Prass na seleção

Weverton tem 28 anos. Ele agrada ao técnico Rogério Micale por ter facilidade de sair jogando com os pés e também ser eficiente em cobranças de pênaltis. O preferido era Diego Alves, que, no entanto, não foi liberado pelo Valencia, da Espanha.

Por causa de sua lesão, o goleiro do Palmeiras ficou fora do amistoso que a seleção olímpica fez contra o Japão, no último sábado à tarde, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, no único amistoso de preparação para os Jogos de 2016. Na ocasião, o posto do titular foi ocupado por Uilson, do Atlético-MG, que teve boa atuação na vitória por 2 a 0 sobre os japoneses.