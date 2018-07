Wiggolly avança à terceira fase em etapa australiana

A primeira fase da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe teve sequência na manhã deste sábado (horário australiano) e não foi das melhores para os brasileiros. Somente Wiggolly Dantas venceu sua bateria e avançou à terceira fase. Alex Ribeiro, Miguel Pupo e Jadson André perderam e terão que disputar a repescagem, assim como a lenda Kelly Slater.

As más condições do mar impediram que a primeira fase fosse disputada inteiramente na quinta. A competição, aliás, já havia sido adiada em um dia por conta do tempo ruim na praia australiana na quarta e só seis das 12 baterias aconteceram na quinta. Com isso, a sexta reservou a outra metade das baterias para os fãs do surfe.

O primeiro brasileiro a cair na água foi Alex Ribeiro, que teria pela frente uma pedreira, já que enfrentaria Kelly Slater, maior vencedor de Bells Beach com quatro conquistas. Mas nenhum dos dois se deu bem. A vitória acabou ficando com o dono da casa Kai Otton, que somou 13,60 pontos contra 8,44 de Alex e somente 7,17 de Slater.

Duas baterias depois, foi a vez de Miguel Pupo ir para a disputa. Em uma disputada bateria, ele acabou ficando na terceira e última colocação diante de Matt Wilkinson e Kolohe Andino. Pupo marcou 12,24 pontos, contra 12,30 do norte-americano Andino e 13,40 do vencedor, o australiano Wilkinson.

Mais duas baterias, e Wiggolly Dantas caiu no mar. Depois de um início bastante complicado, o brasileiro arrancou no fim do cronômetro para conquistar a vitória e avançar à terceira fase. Ele conseguiu 12 pontos, contra 11,90 do segundo colocado Matt Banting e 8,87 de Nat Young.

O quarto e último brasileiro a tentar a sorte no dia foi Jadson André. Mas ele esteve longe de seus melhores dias, somou somente 9,10 pontos e terminou na terceira posição da bateria que terminou com vitória do havaiano John John Florence (14,50 pontos), seguido pelo sul-africano Jordy Smith (11,10).

Com os resultados, Wiggolly Dantas se junta a Mineirinho e Gabriel Medina na terceira fase da competição. Outros cinco brasileiros terão que ir à repescagem em busca da classificação. Italo Ferreira, Alex Ribeiro, Miguel Pupo e Caio Ibelli terão pela frente os australianos Tim Stevenson, Adrian Buchan, Taj Burrow e Ryan Callinan, respectivamente. Já Jadson André duelará com o norte-americano Conner Coffin.