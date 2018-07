Wilkinson vence em Fiji e assume a liderança do Circuito Mundial de Surfe

O Circuito Mundial de Surfe tem novo líder. É o australiano Matt Wilkinson, campeão da etapa de Fiji nesta quinta-feira. Ele assumiu a liderança da temporada ao derrotar, na final da quinta etapa do ano, o compatriota Connor O'Leary por 16,60 a 15,70. Os últimos brasileiros vivos na disputa se despediram na repescagem antes das quartas de final.

Para chegar ao título da etapa, Wilkinson precisou superar outro compatriota nas quartas. A vitória sobre Julian Wilson foi por 17,00 a 16,30. Na sequência, pela semifinal, ele superou o taitiano Michel Bourez por 14,23 a 14,00. Na decisão, ele desbancou Connor O'Leary ao tirar a nota de 8,03 a dois minutos do fim da bateria, virando o placar e sacramentando a vitória.

Foi a primeira etapa vencida por Wilkinson na temporada. Ele era o atual vice-campeão em Fiji, por perder de Gabriel Medina na final do ano passado. Com o triunfo, despontou na liderança da temporada, com 26.750 pontos, contra 26.500 do havaiano John John Florence, atual campeão mundial e então líder do campeonato.

O brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, caiu para o terceiro lugar, que é dividido com o sul-africano Jordy Smith e o australiano Owen Wright. O campeão mundial de 2015 tinha chances de assumir a liderança do campeonato em Fiji, em razão da queda precoce de John John. Mas acabou se despedindo na terceira fase, acabando com as chances de liderar.

Quase todos os surfistas brasileiros em Fiji foram eliminados na terceira fase, assim como Gabriel Medina. Ian Gouveia e Italo Ferreira foram um pouco mais longe. Porém, se despediram na repescagem que dava vaga nas quartas de final, na quarta-feira.

A próxima etapa do Circuito Mundial será disputada em Jeffreys Bay, na África do Sul. A janela de competições será entre 12 e 23 de julho.