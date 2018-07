Will Power conquista a pole da última etapa da temporada da Indy

O australiano Will Power garantiu a pole position neste sábado da etapa de Sonoma, a última da temporada 2015 da Fórmula Indy. Ainda com chances de título, o piloto da Penske cravou o melhor tempo no estouro do cronômetro, deixando o norte-americano Josef Newgarden em segundo lugar. De quebra, bateu o recorde da pista ao dar a volta em 1min16s260.

A terceira posição no grid é do norte-americano Ryan Hunter-Reay, o melhor entre os que não brigam pelo título. O francês Simon Pagenaud, que também está fora da briga, ficou com a quarta posição, com os dois principais favoritos ao título logo atrás: o colombiano Juan Pablo Montoya em quinto e o norte-americano Graham Rahal, em sexto.

Os norte-americanos Charlie Kimball e Marco Andretti são, respectivamente, o sétimo e o oitavo no grid de largada. O neozelandês Scott Dixon, que também sonha com a conquista do título, sairá em nono. O colombiano Sebastian Saavedra fecha a relação dos dez mais rápidos.

Entre os que sonham com o título, quem largará mais atrás é o brasileiro Helio Castroneves, que não conseguiu o acerto ideal do carro e caiu logo na primeira etapa do classificatório. Sairá em 15º, atrás do compatriota Tony Kanaan, o 11º.

A etapa de Sonoma acontece neste domingo e tem largada prevista para as 18 horas (de Brasília). A prova terá pontuação dobrada e acontecerá com os pilotos ainda abalados pela morte do britânico Justin Wilson na etapa de Pocono.

Seis pilotos ainda têm chances de sair com o troféu nesta corrida. Após 15 provas disputadas, Montoya lidera a temporada seguido por Graham Rahal. Scott Dixon, Will Power, Helio Castroneves e Josef Newgarden que aparecem em sequência na tabela também continuam com chances.