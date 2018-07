Will Power conquista terceira pole seguida na Fórmula Indy

SÃO PAULO - Comprovando ser realmente o mais rápido em treinos neste início de temporada da Fórmula Indy, o piloto australiano Will Power conquistou a pole position na terceira etapa da categoria, em Long Beach, nos Estados Unidos. Assim, ele repetiu a performance nas duas corridas anteriores, em São Petersburgo e no Alabama - ambas nos EUA -, quando também largou na frente.

Líder do campeonato, Power garantiu a pole position com o tempo de 1min09s0649 no treino de classificação realizado neste sábado, no circuito de rua de Long Beach, superando o norte-americano Ryan Hunter-Reay, que ficou em segundo lugar. Enquanto isso, o escocês Dario Franchitti, atual bicampeão da Indy, vai largar apenas na sétima colocação na corrida deste domingo.

Entre os brasileiros, o melhor no treino deste sábado foi Hélio Castroneves, da mesma equipe Penske de Power, que conseguiu o sexto lugar no grid. Tony Kanaan, por sua vez, ficou na 10ª posição. Já Vitor Meira vai largar em 13º e Raphael Matos em 19º. E Bia Figueiredo, que está correndo com uma proteção na mão direita por causa de fratura, ficou apenas na 26ª colocação.