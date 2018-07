Will Power descarta favoritismo na etapa de São Paulo O australiano Will Power tem excelente retrospecto em provas de circuito de rua na Fórmula Indy e venceu a etapa de São Paulo no ano passado. Mas ele não quis assumir o rótulo de favorito para a prova de domingo no Anhembi. O piloto da Penske, porém, revelou que a corrida paulistana é uma das suas favoritas no calendário da categoria.