Will Power faz 4.ª pole consecutiva em São Petersburgo na Fórmula Indy

SÃO PAULO - Ninguém é mais rápido que Will Power nas ruas de São Petersburgo, na Flórida. Neste sábado, o australiano fez a sua quarta pole position consecutiva no circuito que abre a temporada 2013 da Fórmula Indy. O brasileiro Hélio Castroneves, seu companheiro de equipe na Penske, vai largar em quinto.

Will Power, que chegou à sua 30.ª pole na carreira, ainda baixou o recorde da pista. Ele foi o mais rápido da última bateria, de 10 minutos, que reúne apenas os seis melhores da primeira etapa da classificação.

O segundo lugar no grid de largada em São Petersburgo ficou com o japonês Takuma Sato, que não larga na primeira fila desde 2011. Já a suíça Simona de Silvestro conseguiu a sua melhor posição de saída, em terceiro, com a KV que era de Rubinho Barrichello no ano passado. Outra surpresa foi o francês Tristan Vautier, único estreante da Indy em 2013, que vai largar em sexto.

O único brasileiro na bateria final foi Hélio Castroneves, que largará em quinto. Tony Kanaan foi o 11.º mais rápido, enquanto Bia Figueiredo, que só durante a semana conseguiu um carro para correr na primeira etapa da temporada, largará em último (25.º). Neste sábado, ela foi quase um segundo mais lenta que JR Hildebrand, piloto que fez o 24.º tempo.

Confira o grid de largada em São Petersburgo:

1.º - Will Power, AUS, 1min01s2070

2.º - Takuma Sato, JAP, 1min01s5776

3.º - Simona de Silvestro, SUI, 1min01s7670

4.º - James Hinchcliffe, CAN, 1min01s8229

5.º - Helio Castroneves, BRA, 1min01s8991

6.º - Tristan Vautier, FRA, 1min02s0645

7.º - Marco Andretti, EUA, 1min01s6883

8.º - Ryan Hunter-Reay, EUA, 1min01s7339

9.º - Sebastian Saavedra, COL, 1min01s7944

10.º - Dario Franchitti, ESC, 1min01s8150

11.º - Tony Kanaan, BRA, 1min01s9139

12.º - Oriol Servia, ESP, 1min02s1483

13.º - Justin Wilson, GRB, 1min02s1777

14.º - Charlie Kimball, EUA, 1min02s1198

15.º - Graham Rahal, EUA, 1min02s2709

16.º - Josef Newgarden, EUA, 1min02s1592

17.º - Alex Tagliani, CAN, 1min02s3328

18.º - James Jakes, EUA, 1min02s1658

19.º - Simon Pagenaud, FRA, 1min02s4736

20.º - Scott Dixon, NZL, 1min02s1715

21.º - Sebastien Bourdais, FRA, 1min02s6537

22.º - EJ Viso, VEN , 1min02s1986

23.º - Ed Carpenter, EUA, 1min02s6634

24.º - JR Hildebrand, EUA, 1min02s3179

25.º - Bia Figueiredo, BRA, 1min03s2551