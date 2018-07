Will Power faz pole em Indianápolis e confirma domínio da Penske Pela oitava vez seguida, será um carro da Penske a largar em uma etapa da Fórmula Indy, desta vez no traçado misto do Circuito de Indianápolis, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, o australiano Will Power fez a pole position da quinta etapa da temporada, a última antes das 500 Milhas, disputadas no oval mais famoso do mundo.