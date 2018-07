Will Power larga na pole na etapa do Alabama da F-Indy O australiano Will Power confirmou o favoritismo no Alabama e conquistou, neste sábado, a sua segunda pole position na temporada da Fórmula Indy, liderando o domínio da Penske em Barber. O também australiano Ryan Briscoe vai largar na segunda posição. O neozelandês Scot Dixon, da Ganassi, superou Hélio Castroneves e estragando o que seria a festa total do time rival. O brasileiro ficou com o quarto lugar no grid.