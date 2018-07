Will Power lidera treinos livres na abertura da temporada da F-Indy

ST. PETERSBURG - Na abertura da temporada da Fórmula Indy, o piloto australiano Will Power foi o mais rápido do dia nos treinos livres da primeira etapa, nesta sexta-feira, em St. Petersburg, nos Estados Unidos. Vice-campeão da categoria nos três últimos anos, ele cravou sua melhor volta em 1min01s4467, superando o norte-americano Ryan Hunter-Reay, que defende o título conquistado no campeonato passado e fez o segundo tempo na soma das duas sessões (1min01s6252).

A Indy começa com três pilotos brasileiros na disputa, mas Bia Figueiredo está garantida, por enquanto, para apenas três provas - além de St. Petersburg, ela estará na etapa de São Paulo no dia 5 de maio e nas 500 Milhas de Indianápolis. Os outros dois representantes do Brasil, Hélio Castroneves e Tony Kanaan, estão confirmados para o campeonato inteiro.

Nos treinos desta sexta-feira, o melhor brasileiro foi Helinho, dono de três vitórias na etapa de St. Petersburg, que fez o sexto tempo do dia (1min01s7853). Tony Kanaan ficou logo atrás, com a sétima posição, ao marcar 1min01s8087. E Bia Figueiredo terminou com a última colocação entre os 25 pilotos que foram para a pista na Flórida, com 1min03s9670.

Neste sábado, os pilotos disputam mais um treino livre antes da sessão de classificação que definirá o grid de largada. E no domingo, a partir das 13h30 (horário de Brasília), começa a corrida que abre a temporada 2013 da Indy.