William, do Inter, é denunciado no TJD-RS por agressão a Bolaños O clássico Gre-Nal do último domingo virou motivo de preocupação para o departamento jurídico dos dois clubes gaúchos. Na tarde desta terça-feira, a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) denunciou o lateral William, do Internacional, por "agressão física". Ele atingiu o atacante gremista Miller Bolaños com uma cotovelada no rosto ainda no início da partida. O atleta equatoriano sofreu duas fraturas no maxilar e ficará 40 dias afastado.