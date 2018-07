William, artilheiro do Avaí, pode fechar nesta sexta com o Palmeiras

SÃO PAULO - Após resolver o problema da lateral-esquerda, ao acertar com Juninho, do Figueirense, o Palmeiras quer agora melhorar o seu ataque. E William, do Avaí, pode ser anunciado nesta sexta-feira como mais um reforço para 2012.

O atacante de 28 anos foi um dos destaques do Avaí no Brasileiro, anotando 14 gols na competição. O Metalist, da Ucrânia, também quer o jogador. "Mas ele prefere o Palmeiras, não importa o valor", contou o empresário Adriano Spadotto.

William já afirmou diversas vezes que deseja atuar com a camisa do Palmeiras, mas que não depende apenas dele. Na terça-feira, Spadotto se reuniu com César Sampaio, diretor de futebol alviverde, e também com dirigentes do Avaí para definir o futuro do atleta. "Eles (do Palmeiras) fizeram a proposta e devemos ter uma resposta até amanhã (sexta)", declarou o empresário. "Da parte do jogador já está tudo ok."