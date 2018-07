William é ovacionado ao se despedir do Pacaembu Na vitória contra o Vasco (2 a 0), o zagueiro William se despediu da torcida corintiana. Aos 34 anos, o capitão da equipe encerra a carreira ao final do Campeonato Brasileiro e, ontem, fez sua última partida no Pacaembu. Antes do jogo, deixou uma carta para a Fiel no site do clube. Estava comovido na saída do campo.