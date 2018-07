William Matheus deve estrear pelo Flu no clássico contra o Flamengo

Ainda que tenha reclamado de dores musculares no fim do treino desta sexta-feira nas Laranjeiras, ele deve ganhar uma oportunidade com o técnico Levir Culpi, que tem escalado Wellington Silva improvisado na esquerda.

Outra mudança no time pode ser a entrada do volante Edson. O jogador era titular, mas foi sacado no primeiro tempo do jogo contra o Sport e, desde então, em 140 minutos, o Fluminense levou seis gols.

Questionado sobre a estatística, Levir Culpi até fez piada. "Acredita que eu pensei nisso? Esses cálculos que vocês fazem, que o torcedor faz, nós fazemos também. Observei isso. Pode ser que volte, sim, por que não? Até amanhã (sábado) definimos o time", disse o treinador em entrevista coletiva.

Levir também falou sério e reclamou da maratona de partidas. "Com dois jogos na semana, praticamente zero de treinamentos. Não tem como fazer coletivo para superar isso."